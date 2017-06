Belga

A.Fr. Au terme de six mois de négociations, les entreprises portuaires de Gand (Flandre orientale) et Terneuzen (en Zélande) ont clôturé les préparatifs pour une fusion, qui devrait encore être finalisée d’ici la fin de l’année. La nouvelle entité portuaire belgo-néerlandaise sera, après celle de Rotterdam et d’Anvers, la plus grande de la région. Elle emploie 250 personnes, qui ont été informées du projet ce vendredi.