En 2016 et comme depuis 2014, quelque 74% des Belges (majoritairement un homme âgé entre 15 et 34 ans) ont acheté un produit ou un service en ligne, et près de quatre sur dix d'entre eux ont dépensé davantage qu'un an plus tôt. Pour eux - et c'est une première -, le prix ne constitue plus la principale motivation à effectuer de telles transactions, relève Comeos. En revanche, le gain de temps, le fait de pouvoir faire du shopping 24 heures sur 24 et que les commandes soient livrées à domicile et gratuitement (un consommateur sur deux s'y attend) constituent des facteurs décisifs.