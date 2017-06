Dans cette péninsule surpeuplée, la mission économique rencontrera quelques-uns des puissants conglomérats familiaux (les "chaebols" Samsung, LG, Hyundai/KIA) qui structurent la société sud-coréenne. Ces holdings évoluent vers une gouvernance plus transparente, mais c'est bien un nouveau scandale de corruption qui a replongé ces derniers mois la Corée du Sud dans la crise politique: une confidente de l'ombre de la présidente Park Geun-Hye est en effet soupçonnée d'avoir profité de ses relations avec cette dernière pour extorquer près de 70 millions de dollars aux chaebols. Le scandale a poussé Park vers la destitution, puis en détention, entraînant des élections qui ont porté au pouvoir ce 10 mai l'actuel président Moon Jae-In.



La principale préoccupation de ce dernier se focalise toutefois au nord du 38e parallèle, qui coupe la frontière entre les deux Corées. Les démonstrations de force du régime nord-coréen et ses prétentions à détenir le feu nucléaire, auxquelles répond le président américain Donald Trump, perturbent depuis plusieurs mois la stabilité de la région.



Une telle agitation au pays du Matin calme laisse à penser que la délégation belge sera accueillie à bras ouverts dans la capitale Séoul et à Busan, port et centre d'affaires international, où ces missions de haut rang sont vues comme des marques de confiance dans la stabilité économique et politique du pays.