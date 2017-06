Reporters

A.Fr. Au cours des deux dernières années, le prix des crevettes est passé de 70 euros le kilo à près de 100 euros le kilo. Ce qui fait des crevettes une délicatesse presque plus onéreuse que la langoustine de Norvège. Mais la raison en est simple : les pêcheurs de crevettes en Mer du Nord voient leur prise diminuer de plus en plus depuis des années.