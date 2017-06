Belga

A.Fr. Les trois hautes cheminées et les tours de refroidissement de l’ancienne centrale électrique de Ruien, appartenant à la commune de Kluisbergen dans les Ardennes flamandes (Flandre orientale), ont été détruites samedi soir. L’opération s’est déroulée sans incident, et devant de nombreux spectateurs. Le site de 79 hectares, de ce qui fut autrefois la plus grande centrale thermique de Belgique, sera reconverti.