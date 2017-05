Les prévisions d'un demi-million de touristes d'un jour sont largement dépassées. Sur la seule journée de jeudi, on avait déjà dénombré 220.000 touristes d'un jour.

Il est à présent certain que le week-end constituera l’un des moments les plus fastes pour le secteur du tourisme, y compris résidentiel.

Les hôtels ont enregistré un taux d'occupation de 95% et plus. On s'attend en outre à ce que la météo favorable des derniers jours encourage les réservations de dernière minute pour le week-end de Pentecôte.

Le secteur de l’horeca a également bien profité d'un week-end estival. Les nombreux événements organisés dans les communes de la côte ont contribué à créer une ambiance de vacances agréable, notamment à Ostende et à Blankenberge.