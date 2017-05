Belga

A.Fr. (avec Belga) Dès le mois de décembre prochain, les villes néerlandaises de Rotterdam et Amsterdam seront directement reliées à Londres, via Bruxelles, par Eurostar. Et cela à raison de deux voyages aller-retour par jour, indique la compagnie ferroviaire ce mardi. "Nous serons concurrents de Thalys sur la liaison Bruxelles-Amsterdam", a lancé Nicolas Petrovic, directeur général d'Eurostar. Anvers (photo dans le texte) et l'aéroport de Schiphol ne seront pas desservis dans un premier temps par cette nouvelle liaison.