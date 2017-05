Selon les enquêteurs, cela concernait des revenus mobiliers de l'ordre de 1,5 million d'euros pour les années fiscales 2006 à 2012. Les comptes étaient ouverts à Luxembourg ou Monaco, mais étaient au nom de sociétés sises au Liechtenstein ou aux Iles Vierges britanniques.

D’après le ministère public, Jeroen Piqueur (photo archives) n'avait pas non plus déclaré l'avance de 19,9 millions d'euros sur un bonus de liquidation d'une société off-shore. Cet argent aurait servi à financer l'achat de son yacht Rubeccan. Le parquet estimait queJeroen. Piqueur aurait dû mentionner ces comptes étrangers dans sa déclaration d'impôts commune avec son épouse.



Le ministère public avait requis 18 mois de prison avec sursis, une interdiction d'exercer pendant dix ans et la saisie de 2,3 millions d'euros d'avantages matériels. La défense de Jeroen Piqueur envisage d'interjeter appel.