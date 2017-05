En réaction à la mise en garde du patron de l’enseignement catholique flamand Lieven Boeve, la ministre compétente Hilde Crevits (photo) déclare ce mardi être bien consciente du problème de moyens de fonctionnement dans les écoles flamandes. Elle admet que la "facture maximum" présentée aux parents pour les dépenses scolaires n’est plus adaptée si ces parents doivent tout de même tout financer de façon indirecte, via des tombolas ou des soirées spaghettis. "Nous devons résoudre la situation, certainement pour des choses essentielles comme les cours de natation", précise Hilde Crevits.

Alors que les élèves allaient autrefois nager avec l’école toutes les semaines pendant toute une année scolaire, de nombreux établissements sont maintenant contraints de réduire ces cours à un seul semestre, par manque de moyens. La ministre de l’Enseignement veut y remédier. "J’ai expliqué au Parlement que nous devions organiser les cours de natation d’une façon alternative. Nous misons surtout sur le partage des infrastructures, car les infrastructures de natation sont très chères. Et lorsque les élèves doivent en plus effectuer de grands déplacements pour s’y rendre, il devient très compliqué pour les directions de rester dans les limites du montant maximum des coûts supplémentaires à facturer aux parents. Je suis bien consciente de ce problème très sensible".

En réponse aux critiques de Lieven Boeve, Hilde Crevits souligne également qu’il y a eu des investissements pour un demi-milliard d’euros pour compenser l’augmentation du nombre d’élèves dans les écoles primaires par l’engagement d’enseignants supplémentaires. "Nous ferons aussi de la sorte à l’avenir ".

Mais Crevits reconnait aussi que les moyens de fonctionnement n’ont pas augmenté au même rythme que le nombre d’élèves. "Ils ne sont pas indexés, mais dès l’an prochain ils le seront à nouveau pour l’enseignement primaire". La ministre estime qu’il "est temps d’intervenir", tout en soulignant que tout n’est pas négatif. Elle en veut pour exemple le fait que la TVA pour les bâtiments scolaires est tombée de 21% à 6%.

Hilde Crevits estime également que ce n’est pas aux enseignants à financer le matériel de cours pour leur classe. "Les écoles primaires ont le devoir de prévoir le matériel de base", souligne fermement la ministre.