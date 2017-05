Volvo Car Gand est la première usine en Belgique à construire un modèle hybride (moteurs à combustion diesel et électrique). Son manager Eric Van Landeghem considère d'ailleurs cette arrivée de façon positive en termes de volumes, tout comme le fait de pouvoir apprivoiser cette nouvelle technologie.



A la fin de l'été, la production des XC60 fera, elle, le chemin inverse, de Gand vers la Suède. L'usine de Flandre orientale (photo archives) doit en effet se préparer à accueillir celle de la XC40, qui aura également à terme une variante hybride, en plus de la production, déjà existante aujourd'hui, des V60, mais aussi des V40 et S60.

Volvo Cars ambitionne de vendre un million de voitures électriques d'ici 2025. Pour ce faire, le constructeur suédois prévoit de proposer deux variantes hybrides de chaque modèle, et un autre entièrement électrique en 2019.