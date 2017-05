Au cours actuel de l'action, l'opération pourrait livrer environ 2,1 milliards d'euros au trésor belge. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernement qui prévoit de valoriser de manière optimale les participations de l'Etat dans le secteur financier en tenant compte à la fois du contexte économique et financier ainsi que du contexte "sociétal".

La transaction sera menée sous la direction de la cellule politique du ministre des Finances et du Premier ministre, assistés des bureaux Lazard et Allen & Overy. "Cette transaction nous permet de gagner sur les deux tableaux. D'un côté, nous parvenons à réaliser une plus-value importante en procédant à cette vente. De cette manière, nous contribuons de façon importante au désendettement et nous limitons notre risque à l'égard du secteur financier. De l'autre côté, je tiens à faire remarquer que seule une partie de la participation est réalisée parce que nous attachons de l'importance à notre participation à long terme dans BNP Paribas, en particulier pour l'importance économique de cette banque dans notre pays", a souligné le ministre Van Overtveldt, en précisant que la façon dont la transaction a été conçue permettra à l'Etat de conserver son dividende complet en 2017.