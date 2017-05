La baisse du chômage a été constatée dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des plus de 60 ans, mais cette catégorie a fait l'objet de changements législatifs en matière de disponibilité.

La baisse du chômage a été plus sensible, en avril dernier, parmi les hommes (-4,5%) que les femmes (-4,2%). D’après le ministre flamand de l’Emploi, Philippe Muyters (photo), le récent flot d’immigrés venant de Syrie, d’Irak et Afghanistan s’est aussi traduit dans les chiffres. Le taux de chômage parmi les allochtones a en effet augmenté de 0,9% sur base annuelle.