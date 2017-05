Son concurrent 2ememain.be (2dehands.be en néerlandais) a pris la balle au bond. "Nous sommes convaincus du potentiel du marché belge des petites annonces. La reprise de certains actifs spécifiques de Kapaza contribue à notre stratégie de proposer la plateforme de vente la plus pertinente et la plus performante du pays. 2ememain.be rassemble désormais la plus grande communauté belge d'acheteurs et de vendeurs", a déclaré Petra Baeck, responsable marketing et clients de 2ememain.be.

Concrètement, les détenteurs d'un compte chez Kapaza seront contactés par mail par 2ememain.be, pour leur proposer un transfert.

En 2008, Kapaza avait été repris par un groupe de media norvégien. Il passera maintenant à une société américaine, 2ememain.be étant propriété de l'entreprise américaine de courtage en ligne eBay, qui est surtout connue du grand public pour son site web de ventes aux enchères du même nom.