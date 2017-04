La mission économique que devaient mener au Maroc le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, et son homologue catalan, Carles Puigdemont, du 7 au 9 mai, est annulée, a fait savoir M. Bourgeois vendredi soir. Il est probable que le gouvernement à Madrid ait fait pression sur les autorités marocaines afin d'enjoindre celles-ci à ne pas recevoir de délégation catalane.

Les responsables de délégation ont décidé ensemble de renoncer à leur participation après que le gouvernement marocain a fait savoir, deux semaines avant la mission, qu'aucun décideur marocain, à quelque niveau que ce soit, ne pouvait se libérer lors de la venue des ministres-présidents régionaux dans le Royaume.

"Le ministre-président Geert Bourgeois et le président Carles Puigdemont regrettent la décision unilatérale du gouvernement marocain", précise-t-on. "Les deux chefs de gouvernement déplorent surtout les conséquences à assumer pour plus de 30 entreprises flamandes et catalanes qui souhaitaient nouer des liens avec le Maroc, compte tenu de l'importance de ce pays en tant que partenaire commercial."