L’instauration d’un impôt sur les plus-values fait aussi l’objet de discussions ces derniers mois. Au sein du gouvernement fédéral, le CD&V y est favorable, alors que les autres partis (N-VA, Open VLD et MR) ne veulent pas en entendre parler. Or, 47% des personnes interrogées estiment qu’un tel impôt doit être prélevé sur les gains réalisés par la vente d’actions. 35 % y sont opposées et 19 % sont neutres.