Le programme de la mission prévoit également une visite, mercredi, dans l'Etat de Gujarat, dans l'ouest du pays, où plusieurs entreprises belges, dont Solvay, sont établies. La mission, qui prévoit aussi une série de contacts politiques, constituera un prélude à une visite d'Etat du roi Philippe (photo archives) prévue en Inde cet automne.



Pieter De Crem est le deuxième membre du gouvernement fédéral à se rendre en Inde depuis le début de l'année, après le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, des Télécoms et de l'Agenda numérique, Alexander De Croo. Ce dernier s'étant rendu début février à Bombay et New Delhi.