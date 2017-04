Le taux de chômage en Flandre occidentale atteint 5,5% et se situe ainsi 1,5 point de pourcentage en-dessous de la moyenne flamande.



L'état du marché du travail est loin d'être idéal pour les entreprises, et singulièrement pour les nombreuses petites et moyennes entreprises de Flandre occidentale qui ne parviennent pas à trouver du personnel adapté. Elles s'en trouvent souvent freinées dans leur croissance.



Pour répondre à ces difficultés, le VDAB et Unizo comptent sur l'activation de groupes cibles et se tournent vers la Wallonie, mais lorgnent aussi de l’autre côté de la frontière française.