Le "Baromètre des notaires" de la Fédération Royale du Notariat belge sonde notamment les activités de la population en matière d’immobilier. Le prix moyen d’une maison en Flandre a baissé de 2,6% lors du dernier trimestre, pour atteindre 258.936 euros.

Cette baisse des prix des maisons a lieu dans toutes les provinces flamandes à l’exception du Limbourg.

Bart Van Opstal de la Fédération Royale du Notariat belge parle "d’ un événement unique: pour la première fois, on ne parle plus d’une hausse des prix pour toutes les catégories". Il explique cette baisse par le grand nombre de biens sur le marché de l’immobilier. "Avec le vieillissement de la population, de nombreuses personnes âgées vendent leur maison. Les acheteurs ont donc un large choix. Et grâce à ce large choix il ou elle peuvent mieux négocier pour obtenir un meilleur prix. Par conséquent, les prix sont légèrement sous pression."

Reste à voir s’il s’agit d’une tendance durable. "Ce n’est pas encore certain, c’est encore trop tôt pour le dire", ajoute Bart Van Opstal. Cela dépendra de l’évolution des taux d’intérêt. Il remet aussi cette tendance dans son cadre général. "Il ne faut pas oublier que nous venons d’une période de hausse des prix".