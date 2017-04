Le juge a estimé que les noms Buval et Duvel étaient suffisamment différents pour éviter la confusion. Par ailleurs, il a aussi souligné que les bières étaient fortement différentes, la Buval étant une pils et la Duvel une bière spéciale. Il a encore indiqué que les bouteilles et emballages des deux bières avaient beaucoup de différences sur le fond.



Au début de l'année 2016, Aldi avait toutefois été condamné pour le conditionnement de la Buval, trop proche de celui de la Jupiler. Aldi avait dû adapter le conditionnement de sa bière après une plainte du brasseur louvaniste AB InBev.