A l'inverse, c'est en Croatie (10,9%) que le part des taxes environnementales dans le total des revenus fiscaux et de contributions sociales est la plus élevée, devant la Slovénie (10,6%), la Grèce (10,3%) et la Bulgarie.



En 2015, les revenus issus de la fiscalité environnementale ont atteint 359,3 milliards d'euros dans l'Union européenne, contre 288,4 milliards en 2005. Parallèlement, au cours de la même période, la part de la fiscalité verte dans le total des revenus fiscaux est passée de 6,6% en 2005 à 6,3% en 2015.



Les taxes sur l'énergie représentent plus de trois quarts des taxes environnementales (76,7%), devant les taxes sur le transport (19,8%) et celles sur la pollution et les ressources (3,5%).