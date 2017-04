De plus en plus de magasins de nuit ouvrent leurs portes de midi à minuit, alors que la loi les oblige à fermer entre 7h et 18h. Le ministre fédéral compétent en la matière, Kris Peeters (CD&V, photo), appelle l'Inspection économique à effectuer davantage de contrôles et demande aux parquets de poursuivre les commerçants responsables d'infractions, rapportent ce mercredi les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws.

Après une augmentation ces dernières années du nombre de plaintes déposées pour concurrence déloyale, le ministre de l'Economie Kris Peeters a demandé à l'Inspection économique de mener une enquête dans le secteur des magasins de nuit.