Le président des Etats-Unis Trump (photo) doit signer deux décrets visant à désigner les causes et les responsables du déficit américain. Il poursuit ainsi son objectif affiché de vouloir protéger les travailleurs américains contre les méfaits de la mondialisation libérale - une entreprise qui nécessiterait de réviser de fond en comble les règles du commerce mondial, bâties sur le libre-échange.



Selon le Secrétaire au Commerce Wilbur Ross (photo), l'objectif est d'aboutir, d'ici 90 jours, à une liste "pays par pays, produit par produit" qui devra identifier les cas de "tricherie", mais aussi d'accords de libre-échange qui n'ont pas tenu leurs promesses, ou encore des règlements non respectés.