En moyenne, 140 000 camions empruntent quotidiennement les routes belges. En fonction de leur poids (+3,5 tonnes) et du taux de pollution, les camions paient une cotisation par kilomètre parcouru sur certaines routes. Les revenus sont moins élevés que prévu, car le parc de camions a diminué son empreinte écologique plus rapidement qu’escompté.

Étant donné que la Belgique est un pays de transit, il n’est pas étonnant de constater que plus de la moitié des revenus proviennent de camions étrangers. "Les véhicules belges parcourent 46 % des kilomètres et les véhicules étrangers, 54 %. Les pays limitrophes sont les plus représentés : les Pays-Bas, la France et l’Allemagne, mais nous constatons également un grand nombre de camions polonais, roumains et lituaniens", indique Johan Schoups de Viapass.