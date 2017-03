La ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege (CD&V) avait accordé un permis environnemental au projet, en juin de l'année dernière, et ce malgré le fait que la licence précédente avait été annulée par le Conseil d'Etat. En décembre Uplace avait obtenu une nouvelle autorisation d’implantation. Le centre commercial espérait alors pouvoir débuter les travaux de construction en 2017 mais c’était sans compter cet arrêt du Conseil d’Etat.

La septième chambre du Conseil d'Etat a suspendu jeudi matin l'autorisation environnementale pour la construction du centre commercial à Machelen.

Le Conseil d'Etat souligne notamment que depuis l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement en 2010 - effectuée sur la base des comptages et modèles de circulation disponibles et utilisés alors - des changements sont intervenus et ont pu influencer négativement l'évaluation concernant les effets sur la mobilité et l'impact sur la qualité de l'air. Uplace qualifie cet arrêt de stupéfiant. "En tant qu’entrepreneur je suis choqué de constater qu’une telle chose peut arriver dans un Etat de droit", a déclaré Bart Verhaeghe, président de Uplace. De son côté le bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte s’est réjoui de cette suspension.