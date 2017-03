La FeBeT rapporte que le cabinet de Pascal Smet s'est engagé à remettre en place le Comité consultatif, arrêté en mai 2015. Les responsables des taxis se réuniront à nouveau une fois par mois avec les syndicats, des représentants de la clientèle et des mandataires du secteur hôtelier.

Le plan Taxi est attendu au parlement bruxellois début mai. Le ministre a aussi assuré à la délégation que les contrôles seront approfondis et généralisés pour lutter contre la concurrence déloyale des chauffeurs Uber qui pratiquent du covoiturage rémunéré non déclaré et des chauffeurs, venant surtout de Wallonie mais aussi de Flandre, pour faire des courses à Bruxelles.

Au niveau du ministre Didier Gosuin, il a été question du besoin en main d'oeuvre du secteur. La FeBet estime que les statistiques avancées par le cabinet sont sous-estimées. Pour la fédération, le manque ne se limite pas à près de 150 chauffeurs, mais s'élève entre 400 et 500 chauffeurs.

En cause, un problème de formation sur lequel le cabinet de Didier Gosuin s'est engagé à se pencher.

"Une des 'écuries' par exemple risque la faillite car une vingtaine de voitures sont à l'arrêt faute de chauffeurs, mais elle doit continuer à payer les taxes sur les véhicules", commente Constantin Tsatsakis.

"Paradoxalement, la concurrence déloyale est très forte. Il y a environ 1.300 taxis à Bruxelles, auxquels s'ajoutent au moins 500 véhicules 'clandestins' tous les jours."