Sur une période d'un an (décembre 2015-décembre 2016), le prix final au consommateur a augmenté en moyenne en Belgique de 17,64% pour un client domestique. Ce qui donne, en valeurs absolues, une augmentation en moyenne de 256,69 euros (+31,82%) en Flandre, 28,35 euros (+3,47%) en Wallonie et 10,69 euros (+1,54%) à Bruxelles. La hausse en Flandre s'explique par la suppression, depuis janvier 2016, de l'octroi de kWh gratuits.



Pour les clients professionnels, la hausse entre 2007 et fin 2016 atteint en moyenne en Belgique 42,42% pour un client en basse tension, et 10,93% pour un client en moyenne tension.