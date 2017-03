Le manque de possibilités financières reste la première raison de cette absence d'épargne (66%), suivie par l'impression qu'épargner ne rapporte rien (21%) ou qu'il sera temps de le faire plus tard (7%).



Ce sont les personnes âgées de 25 à 34 ans qui épargnent généralement le plus (80% d’entre elles le font), tandis que les 35 à 44 ans (60% d’épargnants) et les plus de 65 ans (50%) sont les moins écureuils.

Parmi les propriétaires d’un bien immobilier, 72% des personnes interrogées peuvent mettre de l’argent de côté tous les mois, contre 65% des citoyens qui ne sont pas propriétaires.