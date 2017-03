Depuis cinq ans, le prix SUMP récompense chaque année une autorité locale ou régionale européenne pour un aspect particulier de planification de la mobilité. Après un accent mis sur la dimension multimodale et intermodale en 2015, il était cette fois axé sur l'intégration du fret dans la planification.

Le Plan stratégique pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale fixe un cadre en la matière pour la capitale depuis 2013 et avance 36 actions pour réduire et optimiser le transport de marchandises dans et vers la ville et faciliter la vie des livreurs.

"Grâce à ce plan, des projets innovants ont pu être mis en place, comme les Plans de livraison d'entreprise désormais implantés au sein de sept organisations pilotes", souligne le communiqué. "La logique partenariale a également été essentielle pour développer des solutions sur mesure, comme le développement du Centre de distribution urbaine Citydepot ou l'organisation des livraisons dans la zone commerciale du Goulet Louise, grâce à un travail conjoint avec les représentants de trois communes, l'association des commerçants, la STIB, la police et le parquet du procureur du roi."

Le transport de marchandises représente 10% du trafic en Région bruxelloise et est à l'origine de 30% des nuisances (qualité de l'air, bruit, congestion, etc.). Quelque 16.000 camions et 26.000 camionnettes circulent quotidiennement dans la capitale.