Tom Van de Weghe s’est finalement rendu chez la ministre slovaque de la Justice Lucia Zitnanska pour lui demander si de telles constructions étaient bien légales. Mais d’après la ministre, ces entreprises ne font rien d’illégal selon la loi slovaque puisqu’il y a la liberté de circulation des biens, des personnes et des capitaux au sein de l’Union européenne. La Slovaquie n’a donc pas du tout l’intention d’agir contre ces sociétés.

Mais comme c’est souvent le cas, à terme, le problème va se déplacer. Lorsque les salaires vont augmenter en Slovaquie , ces sociétés vont quitter ce pays et migrer vers des pays à plus bas salaires encore. On voit d’ailleurs de plus en plus de chauffeurs routiers roumains, ukrainiens, russes et même philippins. C'est du pur trafic d'êtres humains".