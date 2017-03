Les ouvriers de l’usine Volvo Trucks à Oostakker ont finalement accepté une quatrième proposition de la direction, vendredi soir. La direction avait décidé de ramener la vitesse des lignes de production à 90% et ajouté les autres propositions faites antérieurement.

Ces mesures concernent les conditions de travail, le règlement des congés et un remplacement du matériel vétustes, des conditions préalables à la reprise du travail.

Le front syndical va à présent évaluer l’action ce lundi après-midi et va suivre avec attention les changements promis par la direction. "Je pense que d’un point de vue qualitatif de nombreuses choses ont été décidées qui auront un grand impact pour l’avenir" a déclaré Jo De Mey du syndicat chrétien (ACV)

"La question est de savoir s’il fallait faire la grève pour arriver à ce résultat ? Selon moi la réponse est non mais il faudrait que la direction soit attentive aux signaux lancés par les travailleurs".

Volvo Group Belgium occupe plus de 3.000 travailleurs dans sa division camions et plus de 1.000 personnes dans ses activités de logistique.