"Notre entreprise est le plus grand producteur de pain d'épices en Belgique et figure dans le top 3 européen. Nous sommes donc fiers que notre pain d'épices fête cette année ses 150 ans! C'est un honneur de pouvoir, à cette occasion, accueillir le roi dans notre entreprise familiale pour témoigner de la qualité de nos produits et de l'enthousiasme de nos collaborateurs qui font notre fierté", déclare Jan Borms, à la tête de Vondelmolen.



L'industrie alimentaire compte 88.439 emplois directs et 137.080 emplois indirects. Il s'agit de l'employeur industriel le plus important du pays.