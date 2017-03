Pour la troisième année consécutive, le prix moyen des appartements au littoral a augmenté, cette fois de 2,8% pour passer à 272.108 euros. Ce qui est 28,1% de plus que celui d'un appartement moyen en Belgique (212.465 euros).



Un appartement en front de mer est lui 62% plus cher que la moyenne nationale. Son prix a augmenté de 6,2%, passant de 324.522 euros en 2015 à 344.519 euros l'an dernier. A Knokke, la hausse en la matière sur un an est de plus de 133.000 euros ou d'environ 20%. Un appartement sur la digue coûtait ainsi 820.900 euros en moyenne, contre 687.592 en 2015.

Ce phénomène s'explique par la forte demande dans la station balnéaire huppée (18% de parts de marché), qui est cependant inférieure à celle d'Ostende (21%). D'après les notaires, la popularité de Knokke (photo ci-dessous) est influencée par les taux bas actuels sur l'épargne. Dans un tel contexte, l'achat d'un appartement sur la digue est considéré comme un investissement. Le nombre de transactions immobilières y a en outre augmenté d'un quart en un an.

Effet inverse par contre pour les maisons d'habitation, dont le prix a chuté de 5,6% et est passé à 279.766 euros, soit 18,1% de plus qu'au niveau national (236.831 euros).