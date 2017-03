Il n’y a qu’en Belgique où le pouvoir d’achat a été rogné, de 0,94 %. Les salaires n’ont pas vraiment été rabotés, mais à cause du saut d’indice et d’autres mesures de restriction salariale ils ont très peu augmenté en 2016. D’autre part, l’inflation était nettement plus élevée en Belgique que dans les autres pays européens, précise Kurt Vandaele de l’Institut syndical européen.

"Il n’y a qu’en 2000 que les salaires ont encore augmenté sensiblement. Dans les années qui ont précédé et celles qui ont suivi, la tendance politique a été à des restrictions salariales", précisait Vandaele. Pour la première fois depuis 2008, un accord interprofessionnel complet a été conclu, mais les augmentations salariales seront limitées cette année et en 2018 à 1,1% au-dessus de l’index.