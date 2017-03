Alexander De Croo tire la même conclusion. "Nous devons bien plus nous mobiliser pour résoudre les conflits, notamment en mettant les pays et les régions où se déroulent ces conflits devant leurs responsabilités. Il faut déployer plus d'efforts pour résoudre les crises au lieu de les amplifier." La Belgique ne peut rien seule, concède toutefois le ministre, qui plaide pour une capacité d'action européenne accrue et une plus grande coopération internationale.

Outre les milliards nécessaires, les organisations humanitaires doivent également se voir garantir un accès sécurisé aux populations.