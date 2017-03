"Le budget reste sous contrôle, avec un déficit structurel qui sera juste en-dessous de la barre du pour cent, la meilleure position depuis la crise de 2008", a souligné le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (photo). "Cela est rendu possible grâce au ‘buffer’ de 739 millions d'euros inscrit au budget à mon initiative. Il offre une position plus confortable", a ajouté Van Overtveldt.



Du côté de la N-VA, on estime que la situation au niveau des recettes semble sous contrôle et que l'effort devra essentiellement être porté dans les dépenses, ce qui permettra de maintenir un matelas en réserve. Le parti nationaliste flamand estime qu’il est encore trop tôt dans l’année pour utiliser déjà l’entièreté de la réserve de sécurité constituée en 2016.