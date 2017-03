Les Wallons et les Bruxellois ont ainsi été 4,8 millions à se rendre au moins une journée à la Côte en 2015. Quelque 400.000 Belges francophones y profitent d'une résidence secondaire, dans laquelle ils se rendent surtout pendant les congés scolaires de courte durée - comme le week-end de Pâques, Nouvel an ou vacances de Carnaval.



Coxyde est la station balnéaire la plus prisée des francophones possédant une résidence secondaire. Pas moins de 5.500 d'entre eux, essentiellement wallons, y disposent d'un pied-à-terre. Knokke-Heist compte quant à elle environ 4.000 résidences secondaires francophones, et serait la favorite des Bruxellois.

Plus de 80% d'entre eux rechignent à mettre leur bien en location, relève encore l'étude menée par Westtoer, l’Office du tourisme de Flandre occidentale.