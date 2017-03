Sur la période s’étendant de 2012 à 2016, c’est par contre en région anversoise que le plus grand nombre de faillites a été constaté, soit 82. Vient ensuite le Limbourg (49), la Flandre occidentale (44), la Flandre orientale (42) et le Brabant flamand (19).

Joke Schauvliege précisait également qu’en 2014 quelque 617 entreprises agricoles ont mis fin à leurs activités, contre 945 en 2013 et 813 en 2012. Le nombre de cessations d’activités en 2014 a été le plus élevé dans le secteur de la culture des champs (277), puis dans celui de l’horticulture (81), ensuite dans celui de l’élevage des porcs et des volailles (68), des bovins (67) et des bovins laitiers (18).

Le ministère de l’Economie reprenant dans ces chiffres aussi les reprises partielles d’entreprises agricoles, le nombre réel de cessations d’activités est en réalité un peu moins élevé.