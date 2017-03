"En outre, qui veut construire à Bruxelles fait bien de s'armer jusqu'aux dents. La complexité administrative et procédurale crée un facteur d'incertitude important dans les dossiers. Ça fait des années que l'on s'inquiète sur la sécurité juridique, une problématique illustrée par quelques dossiers très médiatisés. Bruxelles risque de devenir une 'maison qui rend fou', où les projets s'enlisent dans des processus interminables. Cela n'échappe pas aux entrepreneurs généraux et autres prestataires, qui remettent des prix plus élevés pour compenser ce risque", explique encore Rik Menten.



New York occupe la première place du classement des villes les plus chères pour la construction, suivie par Hong Kong et Genève. La capitale britannique Londres est quatrième. Elle a reculé de deux places en raison de la dévaluation de la livre, à la suite du référendum sur le Brexit qui a entraîné une chute des prix.



Le rapport "International Construction Costs" offre un aperçu des coûts de construction dans les 44 principales villes au monde en termes d'immobilier et d'infrastructure. La classification repose sur une analyse de données des coûts de réalisation de 13 types de bâtiments. Les coûts comprennent la mise en œuvre, les matériaux et autres services, comme la conception et l'ingénierie.