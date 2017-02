Les bouchers et boulangers qui proposent des plats préparés, à consommer sur place ou en formule catering, doivent se conformer à l'usage d'une caisse électronique intelligente, permettant de débusquer la fraude sociale, mais ne peuvent avoir recours aux emplois flexibles autorisés pour le secteur Horeca, observent le Secrétaire d'Etat à la Fraude sociale Philippe De Backer et l'association flamande des entrepreneurs Unizo. Ils souhaitent donc une extension du système aux bouchers et boulangers.