Bruxelles, associée dans le classement aux Brabants wallon et flamand, reste la région la plus compétitive du pays, mais a reculé en trois ans dans le classement. Elle se situait au 14e rang en 2013 - sur 263 régions européennes étudiées à la loupe - et était 19e l’an dernier.



Le recul est sensible pour d’autres régions de Belgique aussi. Il est particulièrement prononcé en Wallonie, qui se classe moins bien que le nord du pays. Liège, qui était 79e en 2013, est désormais 122e. Namur, qui occupait la 87e place en 2013, est désormais 121e.



En Flandre, c'est la Flandre occidentale qui s'en tire le moins bien. La province est 58e, alors que toutes les autres provinces flamandes se classent dans les 40 premiers.