Belga

A.Fr. (avec Belga) En février, l’inflation a progressé de 2,65 à 2,97%, ce qui est son niveau le plus élevé depuis avril 2012 (à l’époque 3,19%), précise le service public fédéral Economie. Dans toutes les catégories de produits, les prix ont augmenté, et tout particulièrement l’électricité et les carburants. Ces derniers sont plus de 20% plus chers qu’il y a un an. Seules les vacances organisées à l’étranger sont meilleur marché actuellement.