Au sein des organisations de lutte contre la pauvreté, on ressent également que le même problème est en train de s’amplifier. " De plus en plus de nouvelles personnes viennent auprès de ces associations. Les personnes qui s’y rendent depuis longtemps sont confrontés à de plus grands problèmes", indique Frederik Vanhauwaert, le coordinateur général de l’organisation Netwerk tegen armoede à VRT Nieuws.

"La pauvreté sur le terrain est en train d’augmenter, notamment à cause d’une hausse des factures énergétiques et des frais de logement en général. Cela ne va pas dans la bonne direction", ajoute-t-il. Vanhauwaert plaide à nouveau pour que les allocations dépassent le seuil de pauvreté. Il souhaite également que l’on créée de plus de logements sociaux pour que les gens aient un logement abordable.