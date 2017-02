Cette régularisation, qui doit se faire sur base d'une déclaration spontanée, sera possible jusqu’au 31 décembre 2020. Elle ne peut pas porter sur des montants qui font déjà l'objet d'une enquête du fisc régional ou de la justice, et le contribuable indélicat ne peut y recourir qu'une seule fois, sans possibilité de contester les prélèvements appliqués. Il bénéficiera d'une immunité judiciaire.



Les taux d'imposition pratiqués seront plus favorables qu'une amende. Ainsi, pour les montants prescrits, le taux d'imposition sera de 37% en 2017. Chaque année s'ajoutera un point de pourcentage d'imposition supplémentaire pour finir à 40% en 2020. A titre de comparaison, les tarifs actuels peuvent monter à 65%.