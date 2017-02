Les familles qui ne disposent que d’un revenu modeste et qui déménagent d’un logement inadapté, en mauvais état (photo), vers un logement adapté et en bon état, qui est mis en location sur le marché privé ou auprès d’une agence immobilière sociale, peuvent obtenir une intervention dans le loyer ou une subvention à la location. Cette dernière consiste en une prime d’installation unique (prime de déménagement) et un subside mensuel.

Le nombre de demandes de subvention à la location a nettement augmenté ces dernières années. En 2014, il s’agissait de 7.086 demandes, l’année suivante de 7.861 demandes et l’an passé d’un record de 9.828 dossiers.