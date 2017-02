En un an, les Belges ont signalé 2.195 cas de fausses factures, 3.725 fraudes relatives au commerce en ligne et 2.193 colis non délivrés. Quelque 3.400 personnes ont également signalé des appels téléphoniques publicitaires intempestifs, alors qu'elles étaient inscrites sur la liste "Ne m'appelez plus". Deux entreprises ont d'ailleurs été sanctionnées par l'Inspection économique pour leur comportement.



Les autres griefs concernaient des produits contrefaits (850), des publicités mensongères (800), des problèmes liés aux garanties (600) ou encore des tickets de concert vendus au marché noir (400).