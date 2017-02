Les secteurs agricole et horticole, ainsi que celui de l'aménagement de jardin occupent quelque 19.800 travailleurs en Belgique. Ils sont caractérisés par des pics de production et la nécessité d'employer des travailleurs saisonniers. Ceux-ci sont près de 55.000 chaque année dans les secteurs de l'horticulture et près de 500 dans l'agriculture.

Le plan signé vendredi, qui reprend 15 mesures nationales et quatre internationales, tend à s'attaquer à différents aspects spécifiques de cette branche de l'économie, comme notamment l'emploi de travailleurs étrangers, qui génère actuellement quantité de paperasserie administrative et rend le secteur particulièrement sensible à la fraude sociale et la concurrence déloyale.