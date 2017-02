Les deux plus grands terminaux de traitement de conteneurs au port anversois sont installés sur la rive gauche de l’Escaut, au Deurganckdok. Près de 9 millions de conteneurs y sont traités chaque année, dont 2 millions sont transportés par camions via la route. Cela engendre beaucoup de trafic aux alentours du port, mais aussi sur les routes régionales. L’armateur MSC lance donc un projet pilote au Deurganckdok : les camions pourront ainsi charger et décharger les conteneurs également la nuit. L’activité y sera maintenue 24h sur 24, dès le mois d’avril.

"A l’heure actuelle, nous voyons défiler tous les jours entre 2.500 et plus de 3.000 camions. Si on les met tous bout-à-bout, cela représente une distance énorme", explique Marc Beerland de l’armateur MSC. "La plupart des camions circulent à l’intérieur du domaine portuaire, mais un nombre important de camions sortent aussi du port, pour prendre la route". La possibilité pour les camions de charger et décharger leur marchandise la nuit "aura un impact tangible sur la circulation sur le Ring d’Anvers", estime encore Marc Beerland.