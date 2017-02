D'ici la fin de la législature, le gouvernement flamand veut investir en tout 5,8 milliards dans des projets de mobilité, dont 3,4 milliards dans des alternatives au transport routier. Le ministre Weyts avait présenté il y a une semaine le premier volet de son 'plan de travail' dans ce sens, en s'attardant surtout sur les projets routiers et des voies navigables.

Mardi, il a annoncé que De Lijn investirait massivement dans l'acquisition de matériel roulant. D'ici la fin de la législature (2019), la société flamande de transports en commun fera l'acquisition de 700 nouveaux bus et de 138 nouveaux trams. De nouvelles liaisons seront réalisées au nord d'Anvers, dans le réseau du Brabant flamand, et dans le projet « Spartacus en Limbourg » . Des moyens significatifs seront aussi consacrés à l'amélioration des infrastructures multimodales, notamment aux abords des gares de Gand, de Malines et d'Ostende.

Le confort des voyageurs sera amélioré grâce à l'installation d'équipements d'annonce de temps d'attente aux arrêts, et la généralisation de la carte Mobib.

Selon Ben Weyts, la Flandre n'aura jamais autant investi qu'au cours de l'actuelle législature dans le transport en commun. Par rapport à 2015, li y aura 43% d'investissements en plus en 2017.

Toujours d'après le ministre flamand de la Mobilité, le budget d'investissements dans les infrastructures cyclables pour l'année en cours augmente d'un quart par rapport à 2015. Dans ce domaine, l'accent sera mis sur la création de 80 nouvelles, ou partiellement nouvelles "autoroutes cyclables" et dans l'élimination de chainons manquants sur le réseau.