A.Fr. (avec Belga) Le déficit budgétaire belge devrait s'établir à 2,2% du produit intérieur brut en 2017 et à 2,3% en 2018, si l’on en croit les prévisions économiques d'hiver de la Commission européenne. C'est légèrement mieux que ce que prévoyait la Commission à l'automne (2,3% en 2017 et 2,4% en 2018), et moins que les 2,9% de l’an dernier. La dette publique devrait également très légèrement diminuer, pour passer de 106,8 à 106,5%.