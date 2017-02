Dès septembre 2016, l’ONG suisse "Public Eye" avait dénoncé le scandale de l’exportation de "diesel sale". Selon un rapport, le diesel exporté vers des pays d’Afrique de l’ouest ne pourrait être commercialisé en Europe car il est trop polluant et ses hautes teneurs en soufre le rendent très dangereux pour la santé.

"Les traders pétroliers suisses vendent en Afrique un carburant comportant une teneur en souffre de 2000 à 1000 fois supérieur à ce qui est vendu en Europe" estime Public Eye.

Ce carburant est exporté vers des pays d’Afrique de l’ouest depuis les ports d’Amsterdam, de Rotterdam et d'Anvers. L’ONG appelle dès lors la Belgique et les Pays-Bas a interdire ces exportations.

"D'après les normes en vigueur en Afrique, ce diesel peut être commercialisé là-bas", a expliqué à la VRT, le parlementaire flamand Wouter Van Besien, leader des écologistes flamands à Anvers. "Lorsque ce rapport a été rendu public, les responsables politiques belges et néerlandais ont déclaré qu'ils trouvaient cela très grave mais qu'ils ne pouvaient rien y faire.

C’est la raison pour laquelle l’ONG avec le mouvement néerlandais de défense de l’environnement s’est adressé au Centre de droit international de l'environnement (CIEL) à Genève.

Ce centre a effectué une analyse juridique qui démontre que ces exportations se font en violation du droit international. Il fait notamment référence au droit humanitaire et aux droits de l’homme qui garantit la santé de la population. Mais il va même plus loin et se base sur les conventions de Bâle et de Bamako qui interdisent l’exportation et l’importation de déchets dangereux.

Les pays qui ont signé la convention de Bâle ne peuvent pas exporter de déchets dangereux. Quant à la convention de Bamako, elle interdit l'importation en Afrique de déchets dangereux et radioactifs qui ne répondent pas aux normes en vigueur dans les pays exportateurs.